شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة النهضة تستقبل وفدًا نيجيريًا رفيع المستوى في إطار التبادل العلمي والثقافي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة، وفدًا دبلوماسيًا رفيع المستوى من سفارة دولة نيجيريا برئاسة نائب السفير النيجيري والمستشار التعليمي والثقافي لدولة نيجيريا، وذلك في إطار التبادل الغلمي والثقافي بين جامعة النهضة والجامعات الأجنبية.

وبحث الملاحي خلال اللقاء بمشاركة الدكتورة دلال أبوالعلا، نائب رئيس الجامعة، سبل التعاون العلمي في مجال التبادل الطلابي والدراسات العليا.

Advertisements

وتفقد الوفد خلال زيارته كلية الطب البشرى، وقام الدكتور طارق سعيد عميد الكلية بتقديم عرض توضيحي للإمكانات التي تتميز بها الكلية مثل مستشفى الكلية، والمشرحة، والمعامل، والمكتبة والقاعات التدريسية، بالإضافة إلى النظام الدراسي والتخصصات المختلفة التي تتيحها الكلية.

كما تفقد الوفد أيضًا كلية طب الفم والأسنان ومستشفى الكلية وشملت الزيارة غرف العمليات وغرف الإفاقة وعيادات الأسنان ومعامل المحاكاة.

وفي ختام الزيارة أبدى الوفد إعجابه بالإمكانات المتميزة التي تتمتع بها كليات الجامعة، خاصة نظام البصمة الإلكتروني الذي يضمن الانضباط للطلاب والأساتذة، وقام الوفد بمقابلة الطلاب النيجيريين بالجامعة والتقاط الصور التذكارية معهم.