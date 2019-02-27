شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم مليون و144 ألف طفل ضد شلل الأطفال في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمر في محافظة الشرقية، الثلاثاء، نشاط الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات حيث بلغ إجمالي عدد الأطفال الذين تم تطعيمهم ضد مرض شلل الأطفال منذ انطلاق الحملة الأحد الماضي مليونا و١٤٤ ألفا و١٤٣ طفلا من المصريين وغير المصريين بنسبة ١٠٢% من إجمالي عدد المستهدف وهو مليون و١٢٣ ألفا و٤٧٢ طفلًا بنطاق المحافظة.

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وأكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء تقديم جميع أوجه التعاون للعاملين بالإدارات والوحدات الصحية والمستشفيات والفرق الطبية الثابتة والمتحركة لانتظام سير عمل حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال لتحقيق المستهدف من الحملة واستفادة جميع الأطفال من التطعيمات المجانية.

وبحسب بيان، وجه المحافظ الجهات المعنية بضرورة عمل دعاية للحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال وتوعية المواطنين بضرورة التوجه لأقرب منشأة أو حدة صحية أو فريق طبي متحرك للاستفادة من تطعيم أطفالهم بالمجان ضد المرض حفاظا على صحتهم ورفع مناعتهم ضد مرض شلل الأطفال.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال مستمرة لمدة 4 أيام من خلال فريق عمل طبي مدرب ومجهز مقسم إلى 501 فريق ثابت بالوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمستشفيات ومحطات القطار بالمحافظة، و1752 فريقا متحركا يقوم بالتطعيم من منزل إلى منزل، والتطعيم بالمجان وهو عبارة عن نقطتين بالفم لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين.