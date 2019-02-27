شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مستريح جديد في الغردقة جمع 140 مليون جنيه من المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر القبض على مدير شركة للصناعات الغذائية، متهم بالنصب وتوظيف الأموال وجمع نحو ١٤٠ مليون جنيه، حيث كان المتهم يستقل سيارة ملاكي بكمين شارع الحجار بمدينة الغردقة.

ويدعى المتهم «طارق ر ا إ- 49 سنة- مدير شركة خاصة للصناعات الغذائية»، متهم بالنصب على عدد من المواطنين في عدد من محافظات مصر ومحكوم عليه في 16 حكم جنح مستأنف وجزئي في قضايا وقائع نصب وشيكات بنكية بدون أرصدة وإيصالات أمانة غير مسددة من مواطنين بمحافظات الجيزة والدقهلية والغربية ودمياط وكفر الشيخ تحمل أرقام أرقام 28157 لسنة 2018م قسم الهرم مديرية أمن الجيزة وحصرها 12554 لسنة 2018م حبس سنتين بينما في القضية التي تحمل رقم 66185 لسنة 2017م قسم الهرم «تبديد» حكم بالحبس 3 أشهر وجمع مبالغ مالية بقصد الاتجار بها في مجال صناعات الأدوية والعقاقير الطبية وبيع وشراء السلع الغذائية والاستثمار العقاري وبيع السيارات مقابل أرباح شهرية لضحاياه تصل قيمتها إلى 40 % شهريًا.

وبحسب بيان، الثلاثاء، أمر اللواء أشرف حشيش، مدير الأمن، بتشكيل فريق بحث برئاسة العميدان مدحت منتصر مدير المباحث ومحمد دردير، رئيس المباحث، وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن المقدم أسامة مهران رئيس مباحث قسم أول الغردقة والرائد أحمد فاضل والنقيب أحمد السويدي، معاوني مباحث القسم من ضبط المتهم أثناء استقلاله سيارة ملاكي بشارع الحجاز.