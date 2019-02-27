شكرا لقرائتكم خبر عن رفعت رشاد للصحفيين: «اخلعوا رداءكم السياسي عند سلم النقابة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب الصحفي رفعت رشاد، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، إنه يعتبر نفسه أملا جديدا للنقابة، بفضل خبرته وكفاءته.

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وتابع «رشاد» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «قانون نقابة الصحفيين يحدد دورها في حماية الأعضاء من تعسف ملاك المؤسسات الخاصة، التي تمنح رواتب متدنية»، مشيرا إلى أن قوة النقابة وهيبتها هي السبيل الوحيد لحماية الصحفيين.

وأضاف المرشح لمنصب نقيب الصحفيين «أطمح في أن تكون نقابة الصحفيين منارة تثقيفية بالمجتمع المصري».

وأكد رشاد أهمية ألا تقتحم نقابة الصحفيين في العمل السياسي، قائلاً: «يجب أن تخلع رداءك السياسي عند سلالم النقابة، فالسياسة مكانها الأحزاب والبرلمان، كون المجتمع النقابي يحرص على المساواة بين جميع الأعضاء».