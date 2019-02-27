شكرا لقرائتكم خبر عن السؤال الأكثر شيوعاً في مقابلات التوظيف.. وهذه الإجابة تجعلك مرفوضاً على الفور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مقابلات العمل، إجابتك على هذا السؤال تحديداً ربما توجه بقية أسئلة المقابلة.

هناك خطأين كبيرين يجب تجنبهما عند الإجابة على هذا السؤال أو آخر في نفس الاتجاه. كيف يمكنك الإجابة على هذا السؤال بطريقة تثير إعجاب مدير التوظيف لتحصل على الوظيفة؟

يحاول مسؤول التوظيف الذي يدير المقابلة للتعرف على كيف ستستفيد الشركة منك، دراستك ومهاراتك ليست سوى جزء من المعادلة، كما أن هناك الكثيرين الذين يتمتعون بنفس المزايا، فكيف تميز نفسك عنهم؟.

في الغالب، يجيب الأشخاص عن السؤال من خلال الحديث مهاراتهم ومدى حماسهم لنوع العمل الذي توفره الوظيفة. صحيح أنها إجابة منطقية لكنها ليست كافية.

وحدد الخبراء، بحسب موقع «forbes» أكبر خطأين يمكن أن تقع فيهما خلال مقابلة العمل:

الخطأ الأول: تتحدث عن نفسك فقط.

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إذا اقتصر حديثك على مهاراتك ومؤهلاتك العلمية فأنت فقط تخبر مسؤول التوظيف بما يعرفه بالفعل من قراءة سيرتك الذاتية. ساعد مدير التوظيف على فهم سبب يقنعه بأنك الشخص المناسب، فلا تتحدث فقط عن مهارتك، بينما عليك أن تفسر كيف ستستخدم هذه المهارات لإفادة الشركة.

التصرف الصحيح: تحدث عن الطريقة التي ستستفيد منها الشركة.

أظهر لمدير التوظيف أنك مهتم حقًا بالعمل في الشركة، وليس الهدف مجرد الحصول على راتب يمكن أن يوفره مكان أخر. تحدث عن ما جذبك للتقدم إلى هذه الشركة بالذات، مثل الثقافة أو طريقة إعادتها للمجتمع. تجنب المزاح أو توضيح أسباب شخصية بشكل مفرط، مثل حقيقة قرب الشركة من منزلك.

الخطأ الثاني: أنت لا تتوقف عن الكلام.

سرد الكثير من التفاصيل في إجابتك خطأ كبير. يتمثل الخطر في الإجابات المطولة في أنه قد يسوقك إلى تفاصيل ليست ذات صلة. سيتوقف أيضًا مدير التوظيف عن الاستماع بعد وقت قصير.

التصرف الصحيح: كن موجزا.

تأكد من أنك تجيب على الأسئلة مباشرةً ولا تضيف أي تفاصيل غير ضرورية. يجب أن تسلط إجاباتك الضوء على أهم النقاط أو الأسباب. يفضل تجهيز قائمة بالنقاط التي تريد ذكرها، وحدد أولوياتك.