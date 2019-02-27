شكرا لقرائتكم خبر عن مصابة تفجير الدرب الأحمر: «الضربة اللى مبتموتش بتقوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت السيدة حلاوتهم زينهم، المصابة في تفجير الدرب الأحمر، إنها سعيدة بعودتها للمنزل، موضحة أنها ما زالت تتلقى الأدوية وأن إصابتها ليست خطيرة.

Advertisements

وأضافت، خلال لقاء لها عبر برنامج «مساء dmc»، أن أطباء المستشفى يتابعون حالتها الصحية باستمرار، موضحة: «الضربة اللى مبتموتش بتقوي».

وتابعت أن بناتها يتولين رعايتها، مشيرة إلى أن المستشفى وفر لها كروتا للمتابعة مع الأطباء، وستتوجه للمستشفى قريبًا للمتابعة.

ووجهت الشكر لطاقم الأطباء والتمريض بالمستشفى على جهدهم معها، موضحة أن المستشفى أدى دوره على أكمل وجه، واختتمت حديثها قائلة: «الضربة اللي مبتموتش بتقوي».