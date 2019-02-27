شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة لإبراهيم عيسى فى شبابه "بالأبيض والأسود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع الكاتب الصحفى والاعلامى إبراهيم عيسى لنفسه شكلا خاصا اعتاد عليه الجمهور، سواء فى برامجه التليفزيونية أو لقاءاته أو حتى فى المقالات الصحفية، وهو الشارب والنظارة المميزين مع "الحمالات" التى لا يخرج أمام الجمهور إلا بهم .

ولكن بعد سنوات طويلة من الظهور فى القنوات الفضائية والبرامج وحتى الأعمال الفنية مثل مشاركة فى فيلم سينمائى، قرر الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى، أن يُفرج عن صورة له فى مرحلة مبكرة من حياته، وتحديدا فى مراهقته، فى مرحلة التعليم الثانوى، أو فى حياته الجامعية، ولكنها بالأبيض والأسود.

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إبراهيم عيسى فى شبابه

الصورة حازت على اعجاب متابعى إبراهيم عيسى عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى، وأكدوا على وجود نفس الملامح وعدم تغيرها، ولكن قد يكون الاختلاف الوحيد هو "النحافة" التى كان يتمتع بها عيسى فى هذه المرحلة العمرية .

إبراهيم عيسى رأس تحرير مجموعة من المؤسسات الصحفية، وقدم أيضا عدة برامج تليفزيونية، بخلاف الأعمال الأدبية التى قدمها كان من أبرزها مولانا ورحلة الدم ودم الحسين ولدى أقوال أخرى وغيرها.