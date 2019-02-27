شكرا لقرائتكم خبر عن دواوين الوزارات.. غادة والى: تنفيد مبادرة حياة كريمة فى 277 قرية بـ 15 محافظة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزارة التضامن
غادة والي: سيتم تنفيد مبادرة حياة كريمة فى 277 قرية فى 15 محافظة
http://www.youm7.com/4154643
التربية والتعليم
التعليم تستعد لمعركة الامتحانات.. الوزارة تعلن تسليم استمارات طلاب الثانوية العامة للكنترولات نهاية مارس المقبل.. وتؤكد: تجهيز أرقام الجلوس فى أبريل القادم.. وتطالب المدارس باجراءات ضد المتجاوزين نسب الغياب
http://www.youm7.com/4153444
وزارة الصحة
وزيرة الصحة:المستشفى العائم بأسوان تحمل معها الخير لكل أطفال وأمهات الصعيد
http://www.youm7.com/4155031
التعليم العالى
وزير التعليم العالى: الجامعات تستقبل 700 ألف طالب سنويا من الثانوية العامة..فيديو
http://www.youm7.com/4154166
وزارة البيئة
البيئة تشيد بنجاح مشاركة المجتمع المدنى بالغربية فى منظومة إدارة المخلفات
http://www.youm7.com/4154492
وزارة الكهرباء
الكهرباء: تشغيل خط الربط مع السودان خلال مارس المقبل
http://www.youm7.com/4151950
وزارة الاوقاف
وزير الأوقاف: الأذان الموحد نقلة حضارية تتسق ومقاصد التشريع الإسلامى
http://www.youm7.com/4154575
وزارة الرزاعة
وزير الزراعة يدعو الشركات للاستثمار فى مجال تحلية المياه
http://www.youm7.com/4154369
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