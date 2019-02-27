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ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب البلاد نهارا شديد البرودة ليلا.

كما يتوقع الخبراء تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة، وتنشط الرياح الغربية المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 11 19 

شبين الكوم 09 19

طنطا 09 18

دمنهور 09 19 

الإسكندرية 10 18

بلطيم 10 18  

مطروح 10 17 

السلوم 09 19 

سيوة 09 20   

بورسعيد 15 18

دمياط 15 18

الزقازيق 14 19

الاسماعيلية 15 20

السويس 13 18

العريش 14 19

رفح 14 20    

رأس سدر 13 20        

نخل 06 20    

نويبع 14 19   

طابا 13 18

كاترين 02 11 

الطور 13 19   

شرم الشيخ 16 24      

الغردقة 15 23 

مرسى علم 13 22       

الفيوم 10 20  

بنى سويف 09 20       

المنيا 07 21    

أسيوط 08 21 

سوهاج 10 22 

قنا 12 22      

الأقصر 14 22 

أسوان 15 23  

أبوسمبل 17 21 

الوادى الجديد 10 24   

شلاتين 16 25 

ابو رماد 16 24

راس حدربة 16 23      

حلايب 17 22

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

 

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الصغرى العظمى

مكة المكرمة 22 33

المدينة 16 28  

الرياض 21 32 

المنامة 18 25   

أبوظبى 20 27

الدوحة 20 25

الكويت 12 25

دمشق 06 13  

بيروت 12 16  

عمان 05 10  

القدس 06 10 

غزة 12 16     

بغداد 10 20   

مسقط 22 26 

صنعاء 09 26  

الخرطوم 20 37 

طرابلس 10 14

تونس 09 17  

الجزائر 06 14

الرباط 09 20  

نواكشوط 14    28

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة -04 05  

اسطنبول 03 05         

إسلام آباد 06 18       

نيودلهي 08 17 

جاكرتا 25 32 

بكين -02 12

كوالامبور 14 35        

طوكيو 06 11  

أثينا 05 11    

روما 02 20    

باريس 06 19  

مدريد 03 16  

برلين 05 15

لندن 06 16   

مونتريال -16 -12      

موسكو -05 -03      

نيويورك -07 01        

واشنطن 04 09

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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