شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء، فى تمام الساعة السابعة مساء نظرا لسوء الأحوال الجومائية، وشدة الرياح التى تتراوح ما بين 15-22 عقدة شمالية غربية، وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار، والضغط 1008 درجات، وقوة البحر 5 وحالة البحر مضطربة.

وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية، وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، ومتابعة الخريطة المناخية والجومائية حفاظا على سلامة الملاحة البحرية، وسلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.