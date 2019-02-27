"أمطار ورياح وبرودة".. الأرصاد تكشف توقعات طقس الأيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

قال الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تشهدها البلاد حتى يوم الخميس المقبل، تتمثل في انخفاض درجات الحرارة مصاحبة بنشاط ملحوظ للرياح والأتربة، موضحا أنها أيام معتادة مع نهاية فصل الشتاء ودخول فصل الربيع.

وأوضح عطا لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن غدًا الأربعاء تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة بمعدل درجتين عن الثلاثاء، ومن المتوقع أن تصل لـ 7 درجات تباعا في بعض المناطق ما سيؤدي لزيادة الإحساس ببرودة الجو على أغلب أنحاء الجمهورية مع زيادة نشاط الرياح.

ونوه إلى أن انخفاض درجات الحرارة مع نشاط الرياح يؤدي لظواهر جوية منخفضة، تتضم عمليات تبريد ورطوبة وتجمع سحب منخفضة وأمطار رعدية مع سرعة الرياح وإثارة الرمال وعواصف ترابية خاصة على المناطق الصحراوية الغربية من الداخل وتمتد حتى القاهرة والدلتا ومحافظات الوجه البحري وتستمر حتى يوم الجمعة.

وقال "عطا" إن الأمطار سوف تتساقط من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وتمتد حتى السواحل الشرقية وحتى مناطق الدلتا، موضحا أن سرعة الرياح ستترواح ما بين 22 و 24 عقدة بما يعادل 45 كيلو مترًا في الساعة خاصة في المناطق الغربية، بينما تبلغ في القاهرة والدلتا والوجه البحري 35 كيلو مترًا في الساعة.

وتابع: أن أسباب التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد حاليا ترجع إلى وجود منخفض جوي يأتي من شمال البلاد، على أن تتحسن الأحوال الجوية بدءا من يوم السبت المقبل.