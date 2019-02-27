"يجوب 8 محافظات بالمجان".. وزيرة الصحة تكشف تفاصيل أول "مستشفى عائم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، باستمرار عمل المستشفى العائم بأسوان حتى يوم 18 مارس، بنهاية فعاليات ملتقى الشباب العربي الإفريقي، والذي سينطلق خلال الفترة من 16 إلى 18 مارس المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بأسوان.

جاء ذلك خلال تدشين الوزيرة مساء الثلاثاء، أول مستشفى عائم من محافظة أسوان، تختص بتقديم الخدمة الطبية بالمجان للأطفال والأمهات بمحافظات الصعيد، بالتعاون مع روتاري مصر وعدد من منظمات المجتمع المدني، بحضور محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم ورئيس روتاري الدولي باري راسين.

ووجهت وزيرة الصحة رسالة لكافة منظمات المجتمع المدني، بأن عملها هو تكاملي مع خطط الدولة، مؤكدة أن هذا التناغم والتكامل مع منظمات المجتمع المدني، سيؤدي حتما إلى الوصول إلى نتائج أكثر إيجابية، تنعكس على المواطن المصري.

وأشادت بهذا المشروع الخدمي لأهالي محافظات الصعيد، قائلة إن هذا المشروع نواة خير متحركة، تحمل معها الخير لجميع أطفال وأمهات الصعيد، مؤكدة دعم الوزارة له بكافة الإمكانيات سواء بقوافل طبية أو سيارات إسعاف مجهزة لنقل الحالات التي تحتاج إلى إجراء تدخلات جراحية بمستشفيات الوزارة أو الجامعية.

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يذكر أن المستشفى يضم 20 تخصصا (أطفال، وسمعيات، وأنف وأذن وحنجرة، وصحة إنجابية، وقلب، ورمد، وسكر، وغدد صماء، وجلدية، وعظام، وأطراف صناعية، وتغذية، وأسنان، وحساسية ومناعة، ومعمل به كافة التحاليل الطبية، ووحدة للأشعة بها أشعة موجات صوتية على القلب وسونار، فضلا عن صيدلية لصرف الأدوية بالمجان).

ومن المقرر أن يتم تنظيم عدد من الحملات التوعوية على (المستشفى العائم) عن أسس التغذية السليمة، وأهمية الرضاعة الطبيعية، وأهمية التطعيمات وأثرها على النمو، وتنمية قدرات الطفل العقلية من الجانب الإبداعي والابتكاري، والصحة العامة، ومسببات سرطان الثدي وطرق الوقاية منه، وتنظيم الأسرة، وكيفية التعامل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويجوب المستشفى 8 محافظات صعيد، تبدأ من أسوان، تليها الأقصر، ثم قنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبني سويف، وتختتم جولتها بمحافظة الجيزة، مشيرا إلى أنها سترسو أسبوعيا بكل محافظة، حيث تستهدف بكافة المحافظات حوالي 50 ألف طفل وأم.

كما سيتم إجراء برنامج تدريبي يستهدف 10 آلاف فرد من الفرق الطبية بكافة المحافظات، لرفع كفاءتهم المهنية، وتدريبهم على برامج رعاية الطفل تشمل المهارات الأساسية والتقنية الطبية الحديثة، عن طريق الجمعية المصرية لطب الأطفال، بالمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان.