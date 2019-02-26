أخبار مصر | ضياء رشوان يوجه رسالة للصحفيين غير النقابيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضياء رشوان يوجه رسالة للصحفيين غير النقابيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الكاتب الصحفي ضياء رشوان المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، رسالة إلى الزملاء الصحفيين غير النقابيين، وذلك على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال "رشوان": "كنتم دومًا في قلب اهتماماتي وعلى رأس أولوياتي، ولقد اتخذت أثناء تشرفي بموقع نقيب الصحفيين بين عامي ٢٠١٣ و٢٠١٥ مع مجلس النقابة قرارًا، يقضي بإلزام الصحف بمد النقابة بكشوف الشباب العاملين بها من غير النقابيين، مع وضع جدول زمني لتعيينهم يتفق عليه مع النقابة، بحيث يتم المحاسبة على تطبيقه بحسم من جانب النقابة، اجتمعنا بعده مع عدد كبير من الزملاء رؤساء التحرير لتطبيقه".

وأضاف: "حقكم يلزمني بأن نعيد معًا تطبيق هذا القرار، إذا ما قدر الله سبحانه تشرفي بانتخاب زملائي لي نقيبًا للصحفيين".

وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم 1 مارس المقبل، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

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وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.