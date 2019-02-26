أخبار مصر | "مجلس الصيادلة": إجراء انتخابات النقابة 16 إبريل.. وفتح باب الترشح 3 مارس (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مجلس الصيادلة": إجراء انتخابات النقابة 16 إبريل.. وفتح باب الترشح 3 مارس (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد مجلس النقابة العامة للصيادلة، في اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عصام عبدالحميد القائم بأعمال نقيب الصيادلة، يوم الثلاثاء 16 إبريل المقبل، كموعد لإجراء انتخابات التجديد النصفى للنقابة والتى ستجرى على مقعد النقيب ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، وكافة مقاعد النقابات الفرعية بالمحافظات.

وبحسب البيان الذي صدر اليوم، قرر المجلس فتح باب استقبال طلبات الترشيح للانتخابات يوم الأحد المقبل الموافق 3 مارس حتى الثلاثاء 12 مارس لمدة 10 أيام من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا وآخر يوم حتى الساعة 5 مساء.

وسيكون إعلان القوائم الأولية من الأربعاء 13مارس إلى الجمعة 15 مارس لمدة 3 أيام، والتنازلات من السبت 16 مارس الى الاثنين 18 مارس لمدة 3 أيام من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا وآخر يوم حتى الساعة 5مساء.

وسيتم إعلان الكشوف بعد التنازلات من الثلاثاء 19مارس الى الخميس 21مارس لمدة 3ايام.

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وبالنسبة للطعون فحدد لها المجلس يوم الجمعة 22مارس الى الاحد 24 مارس لمدة 3 أيام من الساعة 9صباحا حتى الساعة الساعة 3عصرا واخر يوم حتى الساعة 5مساء.

كما يتم النظر فى الطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين من الاثنين 25 مارس الى الخميس 28مارس لمدة 4 أيام.

وتتشكل اللجنة العامة للانتخابات من الأستاذ الدكتور أحمد عطية رئيس اللجنة، المستشار عبدالحميد جمال نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار عمرو محمد فوزى المستشار المساعد بمجلس الدولة، بالاضافة الى عضوية كل من الاستاذ الدكتور محمد زكريا جاد، والدكتور محمد سعودى، والدكتورة مها محمود صلاح الدين، والدكتور سمير رياض داود، والدكتور ناصر عبدالسلام عبدالمولى.

كانت محكمة القضاء الإدارى قد قضت يوم الاحد الماضى برفض فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، وبطلان اجراءات الانتخابات التى كان مقرر اجرائها الجمعة المقبلة بتاريخ 132019 على أن يتم تصحيح الإجراءات وفقًا لما ورد بالأسباب.