مصر | فحص بلاغات التغيب للتوصل لهوية الشخص المعثور على جثته بنيل الوراق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فحص بلاغات التغيب للتوصل لهوية الشخص المعثور على جثته بنيل الوراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفحص الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغات التغيب لسهولة التوصل لهوية الشخص المعثور على جثته بمياه النيل، بمنطقة الوراق، كما تم تعميم نشره بأوصافه.

كانت عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على جثة شاب مجهول الهوية بمياه النيل، بمنطقة الوراق، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، بورود بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طافية بمياه النيل، دائرة القسم.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، برجال الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة وتبين أنها لشاب في العقد الثاني من عمره، ويرتدي تيشيرت وبنطلون أسود.

وبإجراء المعاينة بإشراف العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بالجنة، كما تبين عدم وجود ايه متعلقات تفيد هويته، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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"طعن نفسه بالخطأ".. مصرع جزار أثناء تقطيعه اللحوم ببولاق الدكرور

فقد جزار حياته بطعنة نافذة بالبطن، إثر تقطيعه اللحوم بمحل الجزارة عمله، بمنطقة بولاق الدكرور، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بتلقيه إشارة من المستشفي، بوصول جزار مصاب بجرح نافذ بالبطن.

وتوصلت تحريات المقدم هشام بهجت وكيل فرقة غرب الجيزة، إلى أن الجزار، حال تقطيعه اللحوم، لم يتمكن من الإمساك بقطعة اللحم، وأصاب نفسه عن طريق الخطأ بجرح نافذ بالبطن، ما أسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.