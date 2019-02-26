مصر | باعوا الهيروين في المقابر.. حبس 3 عاطلين بالحوامدية 4 أيام على ذمة التحقيقات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باعوا الهيروين في المقابر.. حبس 3 عاطلين بالحوامدية 4 أيام على ذمة التحقيقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة بحبس 3 عاطلين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة، وإرسال الهيروين المضبوط بحوزتهم للمعمل الكيماوي لفحصه، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتمكن رجال مباحث مركز شرطة الحوامدية، من القبض على تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة، وبحوزته كمية من الهيروين المخدر، بمنطقة المقابر، دائرة مركز الحوامدية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العميد عبدالرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود معلومات للمقدم محمد أبو القاسم، رئيس مباحث مركز شرطة الحوامدية، مفادها تكوين 3 عاطلين تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار في المواد المخدرة، ومتخذين منطقة المقابر بدائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم إعداد قوة أمنية والقبض عليهم، وبحوزتهم كمية من الهيروين المخدر، هواتف محمولة، مبالغ مالية، وبمواجهتهم اقروا بحيازتهم للمضبوطات، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

Advertisements

9 مليون جنيه وأوراق مزورة.. تفاصيل القبض على محام بوزارة الزراعة

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة، من القبض على محام وصاحبة شركة استيراد وتصدير، لاتهامهما بالنصب على محاسب بالمعاش، وبيع قطعة أرض بأوراق مزورة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

توصلت تحريات اللواء ضياء فاروق مدير مباحث الأموال العامة بقطاع أمن الجيزة، بقيام كلًا من مدحت.ا.م.م، محامي بالجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي، 33 سنة، ومقيم القاهرة، ماجدة.ف.د.ش، صاحب شركة للاستيراد والتصدير، 46 سنة، ومقيم القاهرة المحكوم عليها الهاربة من 15 قضية، بمزاولة نشاطًا إجراميًا في مجال تزوير المحاضر الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للتوكيلات الخاصة بالأراضي والعقارات المملوكة للدولة لترويجها على راغبي الحصول عليها للإستفادة بها دون وجه حق نظير مقابل مادي، وقيامهما بإيهام "ناجي.ن.ج" محاسب بالمعاش، 60 سنة، ومقيم بالقاهرة، بشراء قطعة أرض خاصة بالهيئة العامة للمشروعات والتعمير والتنمية الزراعية لوزارة الزراعة بمساحة 6 أفدنة بمنطقة الكيلو 32 طريق مصر السويس، وتخصيصها له مقابل مبلغ قدرة تسعة مليون جنية، قام بسدادها منذ عام 2015،

وعقب تقنين الإجراءات والعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، أمر بضبط المتهمان على وجه السرعة، وتمكنت قوة أمنية من ضبطهما حال ترددهما على دائرة قسم شرطة العجوزة، وعثر بحوزتهما على عقد بيع نهائي مزور منسوب صدوره للهيئة العامة للمشروعات والتعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة عن قطعة الأرض المشار إليها، وبمواجهة المتهمان اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.