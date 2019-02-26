شاكر: الحديث عن أسعار الكهرباء الجديدة "رجما بالغيب"

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وزير الكهرباء: أول يوليو موعد الإعلان عن زيادة أسعار شرائح الاستهلاك.. وكل ما يثار عن قيمة الزيادة "غير صحيح".. وسوف نعلن عن الأسعار في وقتها

"سيناريوهات زيادة الأسعار لا تهم الجمهور ولا الصحافة حاليا.. وموعدنا 1 يوليو المقبل لتطبيق الزيادة.. وأنا هطلع قبل تطبيق الأسعار بشهر أطمن الناس علشان يكون فيه شفافية"، هذا ما أكده، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، في حديثه لـ"التحرير"، فيما يخص الزيادة المتوقعة لأسعار شرائح الكهرباء في يوليو المقبل، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل وفق خطة مسبقة، مفادها زيادة الأسعار 1 يوليو 2019، و1 يوليو 2020، و1 يوليو 2021، ليكون الموعد الأخير، هو تاريخ رفع الدعم عن الكهرباء بالكامل، مع تخصيص دعم تبادلي، من شرائح الأعلى استهلاكًا إلى شرائح الأكثر احتياجا.

الوزير: موعدنا الأول من يوليو نفي قاطع وكلام غير صحيح، لكل ما يثار عن زيادة الأسعار حاليا، أو مجرد التكهنات بقيمة الزيادات المتوقعة في شرائح الاستهلاك، جاء على لسان وزير الكهرباء، اليوم، قائلا: "كله كلام رجم بالغيب"، مشددًا على مراعاة فئات محدودي الدخل في الزيادة الجديدة للأسعار في يوليو

الوزير: موعدنا الأول من يوليو الوزير: موعدنا الأول من يوليو نفي قاطع وكلام غير صحيح، لكل ما يثار عن زيادة الأسعار حاليا، أو مجرد التكهنات بقيمة الزيادات المتوقعة في شرائح الاستهلاك، جاء على لسان وزير الكهرباء، اليوم، قائلا: "كله كلام رجم بالغيب"، مشددًا على مراعاة فئات محدودي الدخل في الزيادة الجديدة للأسعار في يوليو المقبل، رافضًا الإفصاح عن نسبة الزيادة لأي من الشرائح في الوقت الحالي سواء لفئات محدودي الدخل -الثلاث شرائح الأولى-، أو فئات كثيفي الاستهلاك -الشريحة السادسة والسابعة-، بينما سيتم الإعلان عن كل حاجة في"وقتها". اقرأ أيضًا.. فاتورة الكهرباء تحرم 536 ألف «شقة وفيلا» من التموين لجنة تحدد قيمة الزيادة في الأسعار لجنة تحدد قيمة الزيادة في الأسعار عقب تصريحات الوزير، تواصلت "التحرير"، مع مصدر مسؤول داخل اللجنة المسؤولة عن وضع سيناريوهات الأسعار الجديدة بجهاز مرفق الكهرباء، والمزمع تطبيقها أول يوليو المقبل، فأكد المصدر أن اللجنة التى يشغل عضويتها، مسؤولة عن نظر السيناريوهات المقدمة من اللجان الفرعية العاملة بجهاز مرفق الكهرباء، لاعتمادها، لم تجتمع من الأساس حتى الآن، ولا توجد بوادر لاجتماعها خلال الشهرين المقبلين. وأكد المصدر عدم تقديم أي من اللجان الفرعية من "المهندسين والتجاريين"، أي سيناريو يفيد الانتهاء من الأسعار الجديدة، منوهًا بأن اللجنة من المقرر أن تجتمع خلال شهر مايو المقبل لاعتماد السيناريوهات المقدمة من اللجان الفرعية كافة، وتقديمها للجهات المختصة. مجلس الوزراء يحدد الأسعار مجلس الوزراء يحدد الأسعار ومنذ شروع وزارة الكهرباء في زيادة الأسعار، منذ يوليو 2014 حتى الآن، تتم عملية زيادة الأسعار، من خلال تقديم عدة سيناريوهات من لجان فرعية بجهاز مرفق الكهرباء للجنة الرئيسية، وتقوم الأخيرة بتقييم السيناريوهات كافة، وتلخيصها لسيناريوهين أو ثلاثة على الأكثر، وعقب ذلك تُقدم لمجلس الوزراء، وتحديدًا للجنة الاقتصادية، ومن ثم يختار مجلس الوزراء السيناريو الأفضل لتطبيقه ويقره، وبعدها يخرج وزير الكهرباء لوسائل الإعلام كافة معلنًا عن الأسعار الجديدة، وتبدأ تطبيقها شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، على استهلاك شهر يوليو. اقرأ أيضًا.. الكهرباء: زيادة جديدة في الأسعار يونيو المقبل Advertisements الزيادة الأخيرة الزيادة الأخيرة وكانت آخر زيادة لأسعار الكهرباء في يوليو الماضي: وفيما يخص الزيادات الأخيرة لشرائح الاستهلاك المنزلي، جاءت على النحو التالي: - الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات "22 قرشا بدلا من 13 قرشا". - الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات "30 قرشا بدلا 22 قرشا". - الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات "36 قرشا بدلا من 27 قرشًا". - الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات "70 قرشا بدلا من 55 قرشًا". - الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات "90 قرشا بدلا من75 قرشًا". - الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات "135 قرشا بدلا من 125 قرشًا". - الشريحة السابعة من يزيد على 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم "145 قرشا بدلا من 135 قرشًا".

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