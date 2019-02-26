شكرا لقرائتكم خبر عن رفعت رشاد: «كرامة الصحفيين في وضع متدني.. والزملاء صعبانين عليا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الكاتب الصحفي رفعت رشاد، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، إنه قرر الترشح من أجل إنقاذ النقابة.
وتابع رشاد خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «قادر على إنقاذ النقابة بتاريخي وخبرتي ودراستي»، مشيرا إلى أن كرامة وهيبة نقابة الصحفيين أصبحت في وضع متدني.
وأضاف «رشاد»: «زمايلي الصحفيين بيصعبوا عليا كونهم يتقاضون رواتب متدنية، بالرغم من أنهم في مقدمة الفئات التي تدافع عن الدولة المصرية، فضلا عن عدم قدرة الصحفي على القيام بدوره في الشارع».
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