شكرا لقرائتكم خبر عن ابن عم رامي مالك: والدته خايفة عليه من الحسد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عصام فوزي مخالي مالك، نجل عم رامي مالك، إن فوز «رامي مالك» بجائزة الأوسكار شرف للعائلة ومصر بأكملها.

وأضاف «عصام» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عارم، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، أنه اتصل هاتفيًا بوالدة «رامي مالك»، وهنأها على فوز رامي بجائزة الأوسكار، مؤكدًا أنها أبلغته أنها تخشى «رامي» كثيرًا من الحسد. وقال إن والد «رامي مالك» كان يتنمى أن يصبح محاميًأ، وإنه كان يعمل مرشدًا سياحيًا حينما هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن جانبها قالت شوشو فوزي مخالي مالك، نجلة عم رامي مالك، إن العائلة في محافظة المنيا، تلقت الكثير من التهنئة والمباركات بعد فوز «رامي مالك» بالأوسكار، مؤكدة أن «رامي» هو ابن «فلتأوس» بالمنيا.