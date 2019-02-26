شكرا لقرائتكم خبر عن عزمي مجاهد: السيسي هدية من الله للكرة الأرضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي عزمي مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم سابقاً، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة العربية الأوروبية عن أحكام الإعدام، «قضيت على حقبة الظلم الذي وضعنا فيه أعدائنا، وأزلت سيف الظلم الغربي من على رقاب العرب كلهم».

وقال «مجاهد» في برنامجه عبر فضائية «الرافدين+»، إن «حديث السيسي رفع الدول العربية لعنان السماء ونقلها من مرحلة الصد والدفاع عن النفس ضد الإدعاءات والشائعات لمرحلة الند بالند»، مضيفًا: «الرئيس السيسي مش هدية من السماء فقط لمصر ولكنه للكرة الأرضية والله العظيم».

وأضاف أن ما حققته مصر من فوائد عبر إقامة القمة العربية الأوروبية لم يتحقق على مدار التاريخ.