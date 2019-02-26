شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عدوي: كفاءة النظم التدريبية بالدراسات العليا بكليات الطب لا تفي بالاحتياجات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق، إن التعليم في كليات الطب كان لابد أن تواكبه طفرة في نظام الدراسات العليا، مشيرًا إلى أن الجرعات التدريبية وكفاءة النظم التدريبية بالدراسات العليا لا تفي بالاحتياجات.

وأضاف «عدوي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، أن اجتماع اليوم الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، ناقش محاولة سد عجز الأطباء بمستشفيات المحافظات.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اليوم، اجتماعًا، لاستعراض الخطط المتعلقة بملف التدريب الإلزامى للأطباء، وإمكانية استغلال بعض مستشفيات وزارة الصحة كمستشفيات جامعية تعليمية، من خلال نقل تبعيتها إلى وزارة التعليم العالى، واستعراض جهود سد عجز الأطباء، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عادل عدوى، وزير الصحة الأسبق، والدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، واللواء طبيب أحمد التودى، رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية، والدكتور حسام عبدالغفار، أمين عام مساعد المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور ياسر سليمان، رئيس الهيئة المصرية للتدريب الالزامى، والدكتورة ثناء راضى، أمين عام الزمالة المصرية، والدكتور هشام الشرقاوى، مدير المعهد القومى للتدريب.