شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني يهاجم رامي مالك: فوزه بالأوسكار غرضه إفساد الأخلاق في الوطن العربي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، على فوز رامي مالك، الأمريكي الجنسية، المصري الأصل، بجائرة الأوسكار لأفضل ممثل.

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وقال «إسماعيل»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المُذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»،: «بتعجب باحتفاء وسائل الإعلام المصرية برامي مالك، لأن الدور الذي قام به رامي مالك في الفيلم بعيد عن شخصيته الأساسية، لأنه كده بيحاول يؤثر على جموع الشباب بالمثلية الجنسية».

وتابع: «مش معنى إنه يفوز بجائزة الأوسكار إننا نحتفل بيه، لأن الهدف الأساسي من الجائزة التي حصل عليها تعميم شيء ترفضه كل الأديان وهي المثلية الجنسية»، مردفا: «حصوله على الجائزة له هدف معين وهو إفساد الأخلاق في الوطن العربي، ورامي مالك مثال سيئ .. ولو في مصر كان اتعلق».