شكرا لقرائتكم خبر عن سناء عكرود تتحدث عن بدايتها الفنية وأعمالها السينمائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الفنانة المغربية سناء عكرود إنها «خريجة معهد السينما، وبدأت التمثيل في 1999، وقامت بإخراج وكتابة وببطولة الكثير من الأعمال الفنية خلال مسيرتها الفنية».

وأضافت في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «أغلب مناطق المغرب لديها تحفظ من مهنة التمثيل، باعتبارها مهنة غير موثوق فيها، وكان لدى العائلة تخوف من ذلك، ولكن كان لدى والدان يشجعانني على القراءة، واحترما رغبتي في خوض تجربة التمثيل».

وتابعت: «استطعت تغيير رؤية وفكر العائلة بخصوص مهنة الفن، وأصبح فني مصدر فخر لهم، ونجحت في خوض التجربة بتشجيع من الجميع».