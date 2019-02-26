شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للأمم المتحدة: لا يحق لأحد أن يكون مفتشاً على الآخرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، أن التعددية سِمَة البشرية منذ قديم الأزل، ولا يمكن صهر البشرية فى قالب واحد وإجبارهم على الاتفاق على رؤية واحدة للعالم، منوهاً بأن ما يجب أن يتم السعى إليه وترسيخه هو قبول التعددية والاختلاف، واحترام ذلك، فضلاً عن تعزيز القيم الإنسانية المشتركة، لافتاً إلى أن حقوق الإنسان مجموعة مترابطة من الحقوق التى لا تقبل التجزئة، وعلى رأسها الحق فى الحياة، أسمى تلك الحقوق ونقطة ارتكاز كافة الحقوق الأخرى، والذى يتعرض لهجمة شرسة فى الوقت الراهن جراء انتشار خطر الإرهاب البغيض فى أرجاء العالم تحت ستار الأديان.

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وأشار، أثناء إلقائه بيان مصر أمام الشق رفيع المُستوى للدورة الـ40 لمجلس حقوق الإنسان، والتى تُعقد بمدينة جنيف السويسرية، أمس، إلى أنه من المؤسف أن تتعرض الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لقدر معتبر من الإهمال، مما يحتم العمل على تجديد الاهتمام بها، خاصة فى ظل استمرار معاناة نسبة كبيرة من دول العالم النامى من الفقر وافتقارها إلى أبسط الضروريات الأساسية، مع الأخذ فى الاعتبار أن تأمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية هو الوسيلة لتمكين الأفراد من المطالبة بحقوقهم السياسية والمدنية.

وشدد «شكرى» على أنه يجب على الجميع التيقن من أنه لا يحق لأى طرف أن يجعل من نفسه مفتشاً يُقيّم الآخرين أو يُنصب ذاته قاضياً، خاصة أن عملية تعزيز حقوق الإنسان بطبعها عملية تراكمية ومتواصلة لم تصل فيها أى دولة إلى الكمال، فكل دولة تسعى لتحقيق أهدافها الوطنية فى مجال حقوق الإنسان، والبناء على النجاحات وتصويب أى اختلالات، مع تفاوت الظروف والتحديات التى تجابهها الدول.

وأضاف أنه حان الوقت لتقييم ما آلت إليه الأمور للعمل على تصحيح بعض المُمارسات، مشيراً إلى أن البعض حاد عن الهدف الأساسى من تأسيس مجلس حقوق الإنسان، بالسعى لتحويله إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية، وتبادل الاتهامات، والتنميط السلبى للثقافات المُغايرة، ومحاولة فرض رؤى ومفاهيم خلافية، بل تعميق الاختلافات التى ينبغى أن تكون مصدر ثراءٍ، وتحويلها إلى خلافات تزرع الشِقاق، موضحاً أن المجلس يضطلع بدور محورى فى الارتقاء بحقوق الإنسان على الساحة الدولية، وأن مصر تولى اهتماماً كبيراً بمتابعة المبادرات الخاصة بتعزيز عمله، وتؤكد ضرورة احترام حزمة البناء المؤسسى التى سبق أن توافقت عليها الدول وتمثل توازناً دقيقاً ينبغى الحفاظ عليه، والبعد عن أى مقترحات قد تؤدى إلى تعميق المُمارسات السلبية وزيادة الاستقطاب داخل المجلس بصورة تهدد مصداقيته وعالميته.