شكرا لقرائتكم خبر عن «المصيلحى»: معايير صارمة للحصول على الدعم اعتباراً من مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، إن هدف الحكومة هو وصول الدعم لمستحقيه، ولن تترك محتاجًا، موضحا أنه تم تطبيق معايير صارمة لاستبعاد غير المستحقين بداية فبراير الجارى، وباقى المعايير ستطبق بداية مارس المقبل، ويحق للمستبعد أن يتظلم خلال المدة المحددة. وأضاف خلال تفقده مصنع السكر بمدينة كوم أمبو فى أسوان، أمس، أنه لن يتم شطب المستفيد مع الإبقاء على صرف الخبز لحين إيجاد البدائل، ولكن سيتم تعليق صرف المقررات التموينية مع توضيح سبب الاستبعاد، موضحاً أنه سيتم حذف غير المستحقين للدعم من أصحاب المناصب العليا وأصحاب المصانع والسيارات الفارهة التى وصفها بأنها «بلاعة بنزين»، قائلا: «دايما اللى بيتاخد منه حاجة بيزعل، واعتبروها صدقة جارية أو تكافل».

وأكد «المصيلحى» ضرورة عمل شراكة متكاملة بين شركات السكر والمزارعين، وطالب بإعادة صياغة التعاقدات بين الشركة والفلاحين مع رفع الكفاءة واحترام العمل وزيادة القيمة المضافة، لتحقيق عائد ودخل أكبر، لافتا إلى ضرورة إعادة تقييم الحوافز للعاملين فى شركات السكر على أساس زيادة الحافز بالنسبة للعاملين خارج المصنع، وعدم مساواته بمن يعمل فى الظل داخل المكاتب، وليس من المعقول أن يكون هناك 30% إداريين و30% فنيين والباقى عمالة، مؤكدا أنها حمل زائد، ويزيد من الكتلة غير المنتجة بالشركة.

وزار الوزير مطحن ناصر سلندرات كوم أمبو، لمتابعة منظومة العمل داخل المطحن، والتى تغطى جميع احتياجات المواطنين بمدينة وقرى كوم أمبو، من الدقيق البلدى المدعم سواء لأصحاب المخابز أو مستودعات الدقيق البلدى.