شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمرات حزبية للتوعية بالتعديلات الدستورية قبل الاستفتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ عدد من الأحزاب السياسية عقد سلسلة من الندوات والمؤتمرات الجماهيرية للتوعية بالتعديلات الدستورية وأهميتها فى المرحلة الراهنة، إذ نظم حزب «مستقبل وطن» ندوة بمقر الحزب فى شبرا بالقاهرة، لشرح كافة جوانب التعديلات الدستورية، أمس، وقالت أمانة الحزب بالعاصمة إن الندوة تأتى فى إطار الدور الذى يقوم به مستقبل وطن فى رفع الوعى الشعبى بأهمية التعديلات الدستورية، كما نظم الحزب مؤتمرا جماهيريا بمقر الحزب فى الشرقية للنقاش حول التعديلات المرتقبة، والمواد المقترح تعديلها من قبل مجلس النواب، والتعريف بها قبل إجراء الاستفتاء الشعبى عليها.

وأطلقت لجنة المرأة بحزب الوفد حملة شعبية تحت عنوان «مع مصر» لشرح التعديلات الدستورية التى يناقشها البرلمان، لاتخاذ الخطوات والإجراءات القانونية لعرضها للاستفتاء الشعبى بعد ذلك.

وقالت منال العبسى، رئيس لجنة المرأة بالوفد، إن الحملة ستنظم، خلال الفترة المقبلة، عددًا من الندوات والاجتماعات مع المواطنين فى كافة المحافظات لشرح المواد الدستورية المراد تعديلها، داعية جموع المصريين فى الداخل والخارج للانضمام للحملة والتكاتف صفا واحدا لدعم التعديلات الدستورية.

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وعقد المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الأحزاب، أمس الأول، مؤتمرا لمناقشة خطة التحرك لتوعية المواطنين بأهمية التعديلات الدستورية بالمحافظات، واتفق على عقد 3 مؤتمرات كبرى بالقاهرة والإسكندرية ومدن القناة والصعيد خلال مارس المقبل.

وعقد تحالف «الأحزاب المصرية» اجتماعًا لمناقشة خطته للتحرك خلال المرحلة المقبلة، وطرح رؤى واقتراحات على جلسات الحوار المجتمعى التى ستنعقد فى مجلس النواب، وكيفية تدشين حملات توعية وتثقيف للمواطنين بأهمية وضرورة تلك التعديلات.

وقال تيسير مطر، رئيس حزب «إرادة جيل»، فى بيان له: إن الهيئة العليا راجعت تشكيلات الحزب فى ١٥محافظة، معلنة المشاركة بقوة فى استحقاق تعديل الدستور، من خلال أمانات ولجان الحزب، وتشكيل 100 مجموعة عمل لشرح التعديلات، عقب انتهاء مجلس النواب من إقرارها، والتصدى لأى محاولات لتضليل وخداع المواطنين.

وأعلن حزب «حماة الوطن» عقد 3 جلسات للحوار حول التعديلات الدستورية بالإضافة إلى مناقشة المقترحات التى سيتقدم بها الحزب من خلال الهيئة البرلمانية مع خبراء دستوريين وقانونيين.