شكرا لقرائتكم خبر عن جهود لكشف غموض العثور على جثة طالبة مشنوقة داخل حظيرة في سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تكثف مباحث سوهاج جهودها لكشف غموض حادث العثور على طالبة جثة هامدة داخل حوش المواشي الملحق بمنزل أسرتها بمركز المنشأة، ووجود تجمع دموي أسفل رقبتها، واشتباه تقرير مفتش الصحة بخنقها بحبل وعدم جزمه بسبب الوفاة.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة المنشأة، بورود بلاغ من عادل. ع. م «33 سنة- عامل»، ويقيم بقرية «الزوك الشرقية» بدائرة المركز، باكتشافه وفاة شقيقته ندى «12 سنة- طالبة» وتقيم بذات الناحية، بداخل حوش المواشي الخاص بهم، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، فانتقل العميدان عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، وطارق يحيى، رئيس مباحث المديرية، وتبين من المعاينة والفحص، وجود جثة المذكورة بداخل حوش المنزل ترتدي كامل ملابسها.

وبمناظرتها تبين وجود تجمع دموي أسفل الرقبة، وبإخطار النيابة العامة قررت نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وورد تقرير مفتش الصحة يتضمن وجود اشتباه التفاف حبل حول الرقبة، ورغاوي من الفم والأنف ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة، وتم تكليف إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وكشف ملابساتها.