شكرا لقرائتكم خبر عن محال دمياط تغلق أبوابها خوفاً من «الضرائب».. و«المصلحة»: وقف التفتيش مؤقتاً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل أصحاب محال دمياط إغلاق أبوابها، أمس، لليوم الثالث على التوالى فى مشهد غير مسبوق، بعد تردد أنباء عن شن مصلحة الضرائب حملة على المدينة لتحصيل الضرائب ومواجهة المتهربين، وبدت الشوارع خاوية بعد أن أغلقت الورش ومعارض الموبيليا أبوابها، ومنحت عمالها إجازة لحين استدعائهم مرة أخرى، ولم يقتصر الأمر على معارض الأثاث، لكنه امتد إلى المحال التجارية والسوبر ماركت، ما تسبب فى عجز المواطنين عن شراء احتياجاتهم من السلع الغذائية.

وأمام هذا المشهد، تدخلت المحافظ، الدكتورة منال ميخائيل، بإصدار بيان على صفحة المحافظة على موقع «فيسبوك» تطالب فيه أصحاب المحال والتجار بمعاودة فتحها، وعدم الانسياق للشائعات، دون أن تفصح عن حقيقة وجود هذه الحملة المكبرة من عدمه.

وقال «ع. ق»، تاجر موبيليا: «هما عاوزين مننا إيه؟ الحال واقف ومفيش بيع ولا شرا، وأحياناً بنبيع بخسارة عشان نمشِّى نفسنا، احنا معندناش مانع ندفع اللى علينا، لكن برضه لازم الحالة تتحرك شوية».

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وقال محمود رجب، منسق عام الحملة الشعبية للدفاع عن حقوق صناع الأثاث، إنه قدم شكوى لرئاسة مجلس الوزراء يتهم فيها المحافظ، الدكتورة منال ميخائيل، بالتقصير وعدم القيام بواجبها، ما أدى إلى تفاقم الأزمة بسبب الغموض وتعمد إخفاء الحقائق.

فى المقابل، قال مسؤول رفيع المستوى بوزارة المالية إن حملات التفتيش والمكافحة التى تنفذها مصلحة الضرائب بالقاهرة والمحافظات تستهدف الاطلاع على البطاقة الضريبية والتسجيل لدى المأموريات، وحصر غير المسجلين، موضحاً أن المصلحة أمهلت غير المسجلين 5 أسابيع للتسجيل طواعية، خاصة أن عدم التسجيل جريمه تهرب.

وأضاف المصدر أن البعض استغل حملات التفتيش للمزايدة، موضحاً أن الحملات جرت فى العديد من المحافظات خلال الفترة الأخيرة، منها القاهرة، الإسكندرية، الغربية، والجيزة، لكن تم وقفها مؤقتا لمدة 5 أسابيع، كمهلة للممولين لتسجيل أنشطتهم.

وقال عبدالعظيم حسين، وكيل أول وزارة المالية، رئيس المصلحة، إن قطاع مكافحة التهرب لن يتوانى عن متابعة وملاحقة كل من لم يلتزم بالسداد، لتحصيل مستحقات الدولة.