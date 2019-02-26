شكرا لقرائتكم خبر عن لميس جابر: السادات أخطأ عندما حاول إخراج الإخوان من السجون (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة لميس جابر، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إن الرئيس الراحل أنور السادات، كان من أكثر الضباط الأحرار مهارة سياسية، ولكنه أخطأ عندما حاول التصالح مع جماعة الإخوان وإخراجهم من السجون.

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وأشارت «جابر» خلال حوارها مع الإعلامية رانيا بدوي، في برنامج «كلام رنووش» المعروض على صفحتها الرسمية على «الفيسبوك واليوتيوب» إلى أن فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، كان الخطأ فيها عندما طالت مدة الحكم دون وجود الجرأة للمطالبة بالتغيير، مضيفة: «التاريخ هو الذي سيحكم على فترة حكمه ما لها وما عليها».

وأشادت عضو مجلس النواب، بدور الإعلام المصري في ثورة ٣٠ يونيو، قائلة: «الإعلام والإعلاميون وقفوا جوار مصر وساندوها في 30 يونيو.. ولذا نقول إن تعدد الآراء في تقديم الرسالة الإعلامية لا يفسد للود قضية.. لأن مزاج الشعب المصري لا يأتي على وتيرة واحدة ويحب التعدد في الآراء».