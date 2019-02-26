شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة الأوكرانية المتهمة بالنصب على سائحين في الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محكمة جنح الغردقة، تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة سيدة أوكرانية الجنسية بتهمتي النصب وجمع مبالغ مالية من أجانب لإقامة حفل فني بدون ترخيص بالغردقة وذلك لجلسة الأسبوع المقبل.

كان المستشار حسام فاروق، رئيس نيابة الغردقة، قرر حبس أوكرانية الجنسية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالنصب على عدد من الأجانب المقيمين بالغردقة وجمع مبالغ مالية منهم بغرض عمل حفلة فنية بمسرح قصر ثقافة الغردقة وإحالتها للمحاكمة العاجلة وهي قيد الحبس.

Advertisements

كان العميد مدحت منتصر، مدير مباحث البحر الأحمر، تلقى إخطارا من العميد عادل حفني، مأمور قسم ثان الغردقة، بتحرير بلاغ من مديرة قصر ثقافة البحر الأحمر تتهم فيه سيدة تحمل الجنسية الأجنبية، بإيهام عدد من الجنسيات الأجنبية المقيمين بالغردقة بعمل حفلة لفرقة روسية بمسرح قصر ثقافة الغردقة وتجميع مبالغ مالية منهم دون الرجوع إلى الجهات المختصة ودون سداد مقدم إيجار المسرح ودون أخذ الموافقات الرسمية من الجهات المسؤولة. انتقلت قوة من ضباط قسم شرطة الغردقة لموقع قصر ثقافة الغردقة.

وقرر اللواء أشرف حشيش، مدير الأمن، تشكيل فريق بحث برئاسة العميد محمد دردير، رئيس مباحث البحر الأحمر، وتبين وجود عدد من الجاليات الأجنبية دفعوا مبالغ مالية لحضور الحفل الروسي للسيدة الأوكرانية وتم التأكد من صحة الواقعة.

وتمكنت قوة من ضباط مباحث قسم ثان الغردقة، برئاسة الرائد إسلام مقبل، رئيس مباحث القسم، من إلقاء القبض على المتهمة، وبمواجهتها أقرت المتهمة أمام المقدم محمد كساب، مفتش مباحث القسم، بصحة الواقعة، وحُرر المحضر رقم 2819 لسنة 2019 إداري قسم ثان الغردقة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات وأحالتها محبوسة للمحاكمة.