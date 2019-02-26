شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «السكة الحديد» في جولة مفاجئة بخط القاهرة شبين القناطر 23 يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، جولة مفاجئة مستقلا الموتور الخاص بالمرور والتفتيش للمرور على خط القاهرة قليوب شبين القناطر، حتى محطة ٢٣ يوليو ضمن خطة الهيئة لرفع كفاءة الخطوط الفرعية.

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وأثناء الجولة تفقد رئيس الهيئة عددًا من المحطات والمزلقانات وأبراج وبلوكات التشغيل الخاصة بحركة مسير القطارات، بالإضافة إلى أعمال رفع كفاءة الخط وتجديدات السكك لمسافة 6 كم-سكة على قليوب شبين القناطر ومسافة 9كم-سكة على خط شبين القناطر23 يوليو، بالإضافة إلى تجديد 4 محطات على خط قلوب شبين القناطر وعدد 6 محطات على خط شبين القناطر 23 يوليه وإنشاء الأسوار بطول 13.5 كم للمحافظة على أملاك الهيئة.

كما تفقد عددًا من المزلقانات الواقعة على خط قليوب شبين القناطر للتأكد من وسائل الاتصال بالمزلقان وإجراءات السلامة المتبعة في حالة حدوث أي عطل مفاجئ ومناظرة العاملين بالتشغيل للتأكد من القيام بواجباتهم وتنفيذ إجراءات السلامة كما قرر مكافأة عبدالله محمد، براد إشارات، لتفانيه في العمل وتنفيذ إجراءات السلامة.

يأتي ذلك ضمن الجولات المفاجئة التي يقوم بها رئيس الهيئة لمتابعة أعمال التطوير التي تتم في مواقع الهيئة المختلفة.