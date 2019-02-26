شكرا لقرائتكم خبر عن «شكري»: مجلس حقوق الإنسان يُستغل لأغراض سياسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه أكد خلال مشاركة مصر في الشق رفيع المستوى في اجتماع مجلس حقوق الإنسان بجنيف للمرة الثالثة، إن المجلس يستغل في الفترة الأخيرة لتحقيق أهداف سياسية، والتشهير بالدول.

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وتابع «شكري» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «أكدنا أهمية عودة مجلس حقوق لتحقيق أهدافه كأداة إيجابية لتدعيم مفهوم حقوق الإنسان»، مؤكدا أهمية النظرة الشاملة لحقوق الإنسان، باعتبار أن جميع الحقوق والسياسة والاجتماعية والاقتصادية لا تتجزأ، وتجب مراعاتها.

وأشاد وزير الخارجية بردود الرئيس السيسي على الصحفيين الأجانب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ قائلاً: «كان واضحا فيما يخص ملف حقوق الإنسان، وردوده لا تحتاج إلى أي إضافة، فهناك منظمات توظف لأغراض سياسية»، مؤكدا أهمية احترام الثقافات والرصيد الحضاري للدول.

وأردف شكري: «المواطن المصري لديه شعور عام بالرضا عن حالة الاستقرار التي تشهدها البلد، فضلا عن الجهود المبذولة لرعاية مصالحه وحقوقه».