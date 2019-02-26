شكرا لقرائتكم خبر عن الإعدام لـ8 متهمين بقتل وكيل معهد ديني بالمعاش في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محكمة جنايات الزقازيق، الثلاثاء، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد التوني ووليد مهدي وسكرتارية خالد إسماعيل، الثلاثاء، إحالة أوراق ٨ متهمين بقتل وكيل معهد ديني بالمعاش وسرقته لفضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي وحددت المحكمة جلسة ٢٦ مارس للنطق بالحكم.

وتعود أحداث القضية لمارس من عام ٢٠١٨ عندما تلقى اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية الأسبق، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير إدارة البحث الجنائي، بشأن ورود بلاغ بمقتل «عبدالباسط. م. و» 57 سنة، وكيل معهد ديني بالمعاش ومقيم بحي النصر بمركز كفر صقر على يد مجهولين أمام قرية نزلة خيال بدائرة مركز أبوكبير إثر إصابته بطلق ناري.

وتشكل فريق بحث جنائي برئاسة العميد عمرو رؤوف، رئيس مباحث المديرية، ضم الرائد رائد ربيع، رئيس مباحث مركز أبوكبير، ومعاونيه ووحدتي مباحث مركزي كفر صقر وديرب نجم بإشراف اللواء محمد والي، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد ماجد الأشقر، رئيس فرع الأمن العام، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ٨ متهمين تم ضبطهم وبحوزتهم مبلغ مالي وسيارتين ودراجة بخارية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.