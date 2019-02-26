شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج محمد عبد العزيز يوضح الفرق بين سمير غانم وعادل إمام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المخرج محمد عبدالعزيز إن «سمير غانم كان لديه تلقائية في الأداء على عكس عادل إمام».

وأضاف في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»: «عبدالمنعم مدبولي كان الأستاذ في الكوميديا، وكان رجلًا عبقريًا، ومن النساء كانت سهير البابلي من أقوى الكوميديانات، وأخرجت لها ليلة القبض على بكيزة وزغلول، وحزنت لانسحابها من السينما والمسرح».

وتابع أن «الكوميديا في الوقت الحالي ليست على المستوى، ولمجرد رؤيتك للفيلم تخرج وتنساه، وحاليا من النادر أن تجد فيلما أو مسرحية كوميدية لها قيمة».