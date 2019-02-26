شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. آخر موعد لتلقى مقترحات «جدول الثانوية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، «إنفوجراف» عن مقترح جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، للعام ‏الجارى، وأوضح من خلاله أنه من المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم الأحد 9 يونيو المقبل، وتستمر حتى الخميس 1 يوليو.

وأضاف المركز أنه تم عرض الجدول المقترح على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتلقى الآراء والمقترحات، مشيرًا إلى أن غدًا هو آخر موعد لتلقى الوزارة للمقترحات، حتى يتم عرض جدول الامتحان فى صورته النهائية.