شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصيادلة تقرر فتح باب الترشح بالانتخابات الجديدة 3 مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مجلس النقابة العامة للصيادلة، فى اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عصام عبدالحميد القائم بأعمال نقيب الصيادلة، يوم الثلاثاء 16ابريل المقبل كموعد لاجراء انتخابات التجديد النصفى للنقابة، والتى ستجرى على مقعد النقيب ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، وكافة مقاعد النقابات الفرعية بالمحافظات.

كما قرر المجلس فتح باب استقبال طلبات الترشيح للانتخابات يوم الأحد المقبل الموافق 3مارس حتى الثلاثاء 12مارس لمدة 10أيام من الساعة 9صباحا حتى الساعة 3عصرا وأخر يوم حتى الساعة 5مساءا.

وسيكون اعلان القوائم الأولية من الأربعاء 13مارس الى الجمعة 15مارس لمدة 3أيام، والتنازلات من السبت 16مارس الى الاثنين 18مارس لمدة 3أيام من الساعة 9صباحا حتى الساعة 3عصرا واخر يوم حتى الساعة 5مساء، وسيتم اعلان الكشوف بعد التنازلات من الثلاثاء 19مارس الى الخميس 21مارس لمدة 3ايام.

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وبالنسبة للطعون فحدد لها المجلس يوم الجمعة 22مارس الى الاحد 24مارس لمدة 3ايام من الساعة 9صباحا حتى الساعة الساعة 3عصرا واخر يوم حتى الساعة 5مساء، ومن المقررأن يتم النظر فى الطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين من الاثنين 25مارس الى الخميس 28مارس لمدة 4أيام.

كما أعلن المجلس تشكيل اللجنة العامة للانتخابات، ومن المقرر أن تضم: الدكتور أحمد عطية رئيس اللجنة، المستشار عبدالحميد جمال نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار عمرو محمد فوزى المستشار المساعد بمجلس الدولة ، بالاضافة الى عضوية كل من الدكتور محمد زكريا جاد، الدكتور محمد سعودى، والدكتورة مها محمود صلاح الدين، والدكتور سمير رياض داود، والدكتور ناصر عبدالسلام عبدالمولى.

وكانت محكمة القضاء الإدارى قد قضت يوم الاحد الماضى برفض فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، و بطلان اجراءات الانتخابات التى كان مقرر اجرائها الجمعة المقبلة بتاريخ 1/3/2019 على أن يتم تصحيح الإجراءات وفقاً لما ورد بالأسباب.