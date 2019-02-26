"التعليم" 49 ألف طالب فى الخارج يؤدون امتحاناتهم فى 196 سفارة وقنصلية

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وصرح الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، إنه تم الاستعداد لامتحانات الطلاب المصريين فى الخارج والتي سيتم عقدها في 196 سفارة وقنصلية بعدد 49 ألف و941 طالب.
وأضاف حجازي، أن امتحانات الدور الأول للمصريين في الخارج ستكون نهاية شهر مارس المقبل، على أن تكون امتحانات الدور الثاني بداية من شهر يوليو المقبل.
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