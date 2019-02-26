شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس قضايا الدولة رئيسا للقسم القضائى للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إنشاء هيئة قضايا الدولة، قسما قضائيا تابعا للهيئة، برئاسة المستشار على ميدان نائب رئيس الهيئة، وذلك فى إطار التعاون الوثيق والمثمر مع الهيئة لمكافحة الفساد الإدارى والحفاظ على المال العام.

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وأضاف رئيس الجهاز، أن إنشاء القسم يهدف للمساهمة فى سرعة تنفيذ الجهاز للأحكام القضائية التى يحصل عليها الموظفون بالجهاز الإدارى للدولة، بالإضافة إلى المساهمة فى الحد من أساليب التحايل على القانون والاستغلال غير الشرعى للأسانيد القانونية، مشيرا إلى أنه لأول مرة فى تاريخ الجهاز يتم إنشاء قسم قضائى به.

وأوضح رئيس الجهاز، أن قرار رئيس هيئة قضايا الدولة تضمن اختصاص القسم بالإشراف على الشئون القانونية بالجهاز ومتابعة القضايا الخاصة به لدى جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، كذلك صياغة العقود المبرمه بين الجهاز والأجهزة المختلفة، موجها الشكر لهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده على تعاونها المثمر والتنسيق المتميز مع الجهاز.