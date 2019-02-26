مسؤول: لا إصابات في انهيار عقار ببولاق الدكرور​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - إسلام ضيف:

قال أسامة السقعان، رئيس حي بولاق الدكرور، إن حادث انهيار عقار بمنطقة بولاق، مساء الثلاثاء، لم يُسفر عن سقوط أي ضحايا.

وانهار مساء اليوم، عقار مكون من 4 طوابق في منطقة بولاق الدكرور، ما تسبب في شروخ للعقارات المجاورة له، وتم إخطار مدير أمن الجيزة بالواقعة.

كما تم فرض كردون أمني، بمحيط العقار لحين انتهاء عمليات رفع الركام بواسطة معدات حي بولاق الدكرور، وتسليمه لمحافظة الجيزة بالكامل.

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