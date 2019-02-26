النيابة تطلب التحريات حول انهيار عقار ببولاق وتأمر بتشكيل لجنة للفحص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية حول انهيار عقار سكني مكون من 5 طوابق في منطقة بولاق الدكرور، وأمرت بتشكيل لجنة مختصة لفحص آثار العقار المنهار وتحديد أسباب انهياره.
كانت الأجهزة الأمنية أخلت العقار من السكان بعد ظهور تصدعات و شروخ في حوائط العقار، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، و توجهت لجنة من المحافظة لإجراء المعاينة حول العقار.
كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغًا بسقوط عقار في بولاق الدكرور، وتم الدفع بـ 3 سيارات و رجال إنقاذ بري لمعاينة العقار، وتم فرض كردون أمني لحين انتهاء عمليات رفع الركام بواسطة معدات حي بولاق، وتم تسليمه للمحافظة بالكامل ولم ينتج عنه وقوع أي مصابين.
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