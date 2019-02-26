تغريم مدحت شلبي 20 ألف جنيه في اتهامه بسب وقذف "الخطيب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار علي عبد الحميد، وأمانة سر ناصر عبدالرازق، بمعاقبة الإعلامي مدحت شلبي، بتغريمه 20 ألف جنيه بسب وقذف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وتغيب شلبي عن الحضور بجلسة اليوم، وصدر الحكم بحقه حضوريًا، ويحق له التقدم باستئناف على الحكم أمام المحكمة الأعلى، وهي جنح مُستأنف القاهرة الجديدة، والتي قد تؤيد الحكم أو تلغيه أو تخففه.

واتهم مقدم البلاغ، مدحت شلبي، بإذاعة أخبار كاذبة مضللة من شأنها إثارة الفتنة بين جماهير الرياضة المصرية والتلفظ بعبارات اعتبرها مجلس إدارة الأهلي تمثل جرائم سب وقذف في حقه، وتسيء لشخص رئيس ناديهم، خلال تقديم "شلبي" إحدى حلقات برنامجه السابق "مساء بيراميدز" بتاريخ 25 سبتمبر العام الماضي.

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