"العثور على جثتي عروسين بالهرم وانهيار عقار ببولاق".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

انهيار عقار مكون من 4 طوابق ببولاق الدكرور بعد إخلائه

انهار عقار مكون من 4 طوابق في منطقة بولاق الدكرور، دون وقوع أيه خسائر بشرية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بقطاع الجيزة، بلاغًا بانهيار عقار، كان به تصدعات وشروخ وآيلًا للسقوط بشارع الجمعية بمنطة بولاق الدكرور.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 3 سيارات إطفاء ورجال الإنقاذ البري، وقوة أمنية من قسم شرطة بولاق الدكرور برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث القسم، لمعاينة العقار، وتبين عدم وجود أيه خسائر بشرية، وأن العقار كان خاليًا من السكان لوجود تصدعات وشروخ به.

أمن القاهرة يدفع بتعزيزات أمنية للسيطرة على تجمهر أصحاب أكشاك عشش أبو السعود

دفعت مديرية أمن القاهرة بتعزيزات أمنية للسيطرة على تجمهر أصحاب الأكشاك المعترضين على قرارات الإزالة الصادرة بشأن الأكشاك المخالفة بمنطقة عشش أبو السعود في حي مصر القديمة.

وأكد مصدر أمني لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن عدد من أصحاب الأكشاك اعترضوا على هدم محالهم المخالفة والعشوائية والتي صدر بشأنها قرارات إزالة من المحافظة، مشيرًا إلى أن أصحاب الأكشاك قاموا بقطع الطريق العام بمحيط حديقة الفسطاط بدعوى خوفهم من عدم توفير بديل لهم بحي الأسمرات.

وتابع المصدر، أن قيادات مديرية أمن القاهرة توجهت إلى محل الواقعة لإحتواء الأمر.

"كفن وليفة وصابونة".. حقيبة تثير الذعر داخل مسجد بالدقي

أثارت حقيبه حالة من الذعر داخل مسجد عقبة بن نافع بمنطقة الدقي، اليوم الثلاثاء، وتبين بالفحص سلبية البلاغ.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من شرطة النجدة بالاشتباه في جسم غريب داخل مسجد عقبة بن نافع.

دفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، بخبراء المفرقعات، وبالفحص تبين أن الجسم عبارة عن حقيبة سوداء متروكة بجوار قبلة المسجد، وبداخلها كفن وليفة وصابونة وعطور تركها أحد الأشخاص كنوع من التبرع للمسجد.

النيابة تصرح بدفن جثتي عروسين لقيا مصرعهما بسبب تسرب الغاز

صرحت نيابة الهرم بدفن جثتي زوجين لقيا مصرعهما إثر إصابتهما اختناق بسبب تسرب غاز من سخان المياه بمحل سكنهما.

كشفت معاينة ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الألفي عن ملابسات العثور على جثتي عروسين داخل شقة بمنطقة الهرم.

وتبين أن تسرب غاز حدث بسخان المياه داخل دورة المياه أثناء استحمام الزوجين سويا أصابهما بحالة اختناق أودت بحياتهما.

تلقى العميد وائل هلال مأمور قسم شرطة مأمور الهرم إخطارا من شرطة النجدة بالعثور على جثتين داخل شقة بمنطقة الطوابق.

"قتل واحد وخلص على التاني لما شافه".. تفاصيل جديدة في مقتل شابين بالشرابية

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كشفت تحريات مباحث الشرابية برئاسة المقدم كريم البحيري، اليوم الثلاثاء، تفاصيل العثور على شابين مقتولين داخل شقتهما في منطقة الشرابية.

وأوضحت التحريات، أن الجاني صديق للمجني عليهما يتردد عليهما على فترات متتابعة، وفي إحدى المرات دلف إليهما بغرض السرقة، وقتل أحدهما، وحينما رآه الأخر سدد له ضربة بـ"سلاحه الأبيض"، فأسقطه قتيلًا.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، لمصراوي، إن فريق المباحث الذي أشرف عليه اللواء أشرف الجندي مدير مباحث القاهرة، بقيادة العميد سامح عبدالعزيز رئيس مباحث قطاع شمال القاهرة، توصل إلى هوية المتهم، بعد مناقشة المعلومات الخاصة بتعاملات المجني عليهما، مضيفًا أن رغم صعوبة القضية، وما شملها من عدم وجود على كاميرات بمحيط إقامة المجني عليهما، كونهما مغتربين من إحدى قرى محافظة المنيا، إضافة غياب شهود للواقعة إلا أن فريق البحث نجح في ضبط المتهمين.

تخفيف إعدام متهمين إلى المؤبد في قضية "خلية العمليات المتقدمة"

خففت المحكمة العليا للطعون العسكرية، اليوم الثلاثاء، حكم الإعدام الصادر بحق متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية العمليات المتقدمة" إلى السجن المؤبد.

وكانت محكمة الطعون العسكرية، في 28 نوفمبر الماضي، قبلت التماس إعادة النظر في الحكم الصادر بحقهما بالإعدام في القضية رقم 174 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية العمليات المتقدمة"، وحجزت القضية لليوم لصدور الحكم سالف الذكر.

وتقدم محامو المتهمين، في وقت سابق بطلب إلى المدّعى العام العسكرى يلتمسون إعادة النظر فى الحكم النهائى الصادر بإعدام موكليهما أحمد أمين غزالى، وعبدالبصير عبدالرؤوف.

"قضايا الدولة" تبدأ تنفيذ حكم يعيد للدولة 97 فدان بالضبعة

بدأ قسم التنفيذ بفرع هيئة قضايا الدولة في محافظة مرسى مطروح باتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم الصادر لصالح الدولة بفسخ عقد البيع المؤرخ عام 1992 المحرر بين محافظة مرسى مطروح وإحدى الجمعيات بالضبعة وتسليم الأرض للمحافظة فضلاً عن أحقية المحافظة في مصادرة 20% من قيمة الأرض وقدرها مليون و213 ألف و320 جنيهاً، بواقع 242 ألف و664 جنيهاً.

وصرح المستشار سامح سيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المتحدث الرسمي باسمها في بيان، أن وقائع القضية ترجع إلى إقامة الهيئة نيابة عن محافظ مرسى مطروح ورئيس مجلس مدينة الضبعة بصفتهما بطلب فسخ العقد المشار إليه وتسليم الأرض التي تقدر مساحتها بـ 96 فدان و6 قيراط و15 سهم، بما يُعادل 404 ألف و440 متر مربع، وأحقية المدعيين بصفتهما في مصادرة 20% من قيمة الأرض، وبجلسة 27/8/2007 قضت محكمة أول درجة بطلبات الهيئة سالفة الذكر.

السجن المؤبد لمتهمين والمشدد 15 سنة لـ 3 آخرين في قضية "العائدون من ليبيا"

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بمعاقبة متهمين بالمؤبد، و3 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، ومتهم بالسجن المشدد 5 سنوات، في إعادة محاكمة 14 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"العائدون من ليبيا".

كما قضت المحكمة بمعاقبة 7 متهمين آخرين بالسجن المشدد 3 سنوات.

كانت محكمة النقض، قضت في أكتوبر الماضي، بقبول طعن المتهمين في القضية، وألغت أحكام الإعدام والمؤبد والسجن المشدد الصادرة ضدهم، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات مغايرة للتي أصدرت الحكم الأول.

إخلاء سبيل صاحب الكلبين في واقعة "طفل مدينتي" بكفالة 2000 جنيه

أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل صاحب كلبي القاهرة الجديدة، اللذين عقراً طفلا، بعد مطاردته بالقاهرة الجديدة، بكفالة 2000 جنيه.

كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أمر بضبط الكلبين محل الواقعة، وتم إيداعهما بالحجر البيطري، تحت الملاحظة لمدة خمسة عشر يومًا، وتم تشكيل لجنة من مديرية الطب البيطري، لفحص الكلبين موضوع الواقعة محل التحقيق وبيان نوعهما وجنسهما ولونهما وبيان ما إذا كان أي منهما يعاني مرضًا من عدمه وعما إذا كان صدر بشأنهما تراخيص من مديرية الطب البيطري من عدمه.

"متجوزين من 4 أيام".. العثور على جثتي عروسين داخل شقة بالهرم

عثرت قوات الشرطة بالجيزة على جثتي رجل وزوجته داخل الحمام بمنطقة الهرم.

تلقى العميد وائل هلال مأمور قسم شرطة مأمور الهرم إخطارا من شرطة النجدة بالعثور على جثتين داخل شقة بمنطقة الطوابق.

انتقلت قوة إلى محل الواقعة بقيادة المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم والنقيب عمرو الديباوي، وعُثر على جثة شخص وعروسه داخل الحمام -متزوجين منذ 4 أيام-ولا توجد بهما أي إصابات ظاهرية.