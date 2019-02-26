انت الان تتابع هذا رأي الشريعة الإسلامية في عقوبة الإعدام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عضو بهيئة كبار العلماء لـ"التحرير": نصوص القرآن وتعاليم الشريعة دلت على مشروعية عقوبة الإعدام.. ومنسق لجنة الفتوى الإلكترونية بالأزهر: العقوبة مشروعة شرعًا

"الإعدام".. شكلت تلك العقوبة التى أقرها القانون المصرى بموجب مواد عدة بقانون الإجراءات الجنائية، حالة من الجدل عقب تنفيذ حكم الإعدام على المدانين بقتل الشهيد هشام بركات، فخرجت العديد من الأصوات على السوشيال ميديا، ترفض وبشدة تنفيذ عقوبة الإعدام بل وطالبت بإلغائها. ومن جهته علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مطالبات عدد من المنظمات الغربية بإعادة النظر في عقوبة الإعدام، قائلا: "أنتم تتكلمون عن عقوبة الإعدام، الأُسر لما يتقتل إنسان فى عمل إرهابى، بتيجى الأسر تقولى عاوزين حق أبنائنا ودماءهم، والحق ده لازم يتاخد.. يتاخد بالقانون".

وأمام اهتمام الأوساط السياسية فى الداخل والخارج بعقوبة الإعدام ومع مطالبات بإلغائها معللين بعدم شرعيتها، نستعرض خلال هذه السطور، موقف الشريعة الإسلامية من عقوبة الإعدام، وهل العقوبة متوافقة مع الشرع أم تعد خروجا عن تعاليم الإسلام، كل تلك الأسئلة وغيرها طرحناها على عدد من رجال الدين، باحثين عن الموقف

وأمام اهتمام الأوساط السياسية فى الداخل والخارج بعقوبة الإعدام ومع مطالبات بإلغائها معللين بعدم شرعيتها، نستعرض خلال هذه السطور، موقف الشريعة الإسلامية من عقوبة الإعدام، وهل العقوبة متوافقة مع الشرع أم تعد خروجا عن تعاليم الإسلام، كل تلك الأسئلة وغيرها طرحناها على عدد من رجال الدين، باحثين عن الموقف الشرعى الصحيح من عقوبة الإعدام.

عقوبة الإعدام فى القانون

قانون الإجراءات الجنائية حدد عددًا من الشروط لتنفيذ عقوبة الإعدام فى المتهمين، وحدد ذلك بالمواد من 470 إلى 477 منه، حيث ذكرت المادة 470 أنه متى صار الحكم بالإعدام نهائيا وجب رفع أرواق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل.

وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة فى ظرف أربعة عشر يومًا، ونصت المادة 471، إنه يودع المحكوم عليه بالإعدام فى السجن بناءً على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ به حكم الإعدام.. اقرأ أيضا..السيسي عن إلغاء عقوبة الإعدام: مش هتعلمونا إنسانيتنا

وفى المادة 472: لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم الذى يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدا عن محل التنفيذ، وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.

مشروعية العقوبة شرعًا

وشددت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على لسان الدكتور محمود مهنى، على مشروعية عقوبة الإعدام، مؤكدا أن القرآن الكريم دلّ على العقوبة بشكل صريح لا قبل الشك، وذلك بقوله تعالى: "وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ".

العقوبة شرعية

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء لـ"التحرير"، أن القصاص فرض فى الشريعة الإسلامية شريطة أن يتم بمعرفة ولي الأمر، وفى هذه الحالة يعد القضاء المنوط له إطلاق الأحكام بما فيها الإعدام، ممثلا لولي الأمر الذى أناط له ممارسة هذا الدور عبر التشريعات والقوانين المنظمة لذلك.

وتنص المادة 473: تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن أو فى مكان آخر بناء على طلب بالكتابة من النائب العام يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 470.

وتابع: أنه لو اشترك عشرة أفراد فى قتل شخص واحد عمدا، ففى هذه الحالة يجوز إعدام العشرة أفراد لإشراكهم عمدا فى إزهاق روح بريئة، فضلا عن أن الشريعة الإسلامية فرقت بين أنواع ثلاثة للقتل، وفى مقدمتها القتل العمد، وفيه وجب القصاص، والقتل شبه العمد وحكمه يتفاوت حسب ملابسات الجريمة، والنوع الثالث: القتل الخطأ، وهنا أوجبت الشريعة دفع الدية بمعدل مئة من الإبل، بالتوافق بين الطرفين.

كما نصت المادة 474: يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تنتدبه النيابة العامة، ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور، ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقة والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين وإذا رغب المحكوم عليه فى إبداء أقواله حرر وكيل النائب العام محضراً بها.

وحددت المادة 475: لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه، ونصت المادة 476: يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى وإلى ما بعد شهرين من وضعها. اقرأ أيضا..لماذا شبه الأزهر «الإخوان» بـ«داعش» في هذا التوقيت؟

والمادة 477: أكدت أنه على الحكومة أن تدفن على نفقتها جثة من حكم عليه بالإعدام، ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال ما.

تعاليم الشريعة دلت على القصاص

وأكد الدكتور أسامة الحديدى، منسق لجنة الفتوى الإلكترونية بالأزهر، أن نصوص الشريعة الإسلامية وتعاليم القرآن والسنة نصت على القصاص أو المسمى القانوني وفقا لمستجدات العصر" الإعدام" بقوله تعالي: "وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ".

وأكد الحديدى لـ"التحرير"، أن الشرائع السماوية حرمت القتل، وبينت ذلك فى نصوص واضحة قطعية الدلالة والثبوت، الأمر الذى يجعل من عقوبة الإعدام رادعة لكل من تسول له نفسه إزهاق أرواح البشر، فقال تعالى: "‏مَن قَتَلَ نَفْسا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعا".

يذكر أن دولا أوقفت عقوبة الإعدام، ومن الدول التي أوقفتها رسميا؛ (فنزويلا 1863، رومانيا 1864، البرتغال 1867، هولندا 1870، كوستاريكا 1880، كولومبيا 1910، النرويج 1950، النمسا 1905، السويد 1920، الأرجنتين 1922، الدومينكان 1924، الدنمارك 1930، المكسيك 1931، أيرلندا 1940، سويسرا 1937، إيطاليا 1944، استراليا 1945، ألمانيا الغربية 1949، فنلندا 1949، نيبال 1950، هندوراس 1953، نيوزيلندا 1961، موناكو 1962، انجلترا (المملكة المتحدة) 1965، أيرلندا الشمالية 1966، كندا 1967، الفاتيكان 1969، أغلب الولايات المتحدة الأمريكية.