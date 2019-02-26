شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «النواب»: التاريخ سيسطر ما نقوم به لإعادة بناء مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، أن التاريخ سيسطر بحروف من نور ما قام به البرلمان من دور تاريخي في إعادة بناء مصر.
وأضاف «الشريف»، خلال لقائه ببرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية «ten»، اليوم الثلاثاء، أن مصر استطاعت أن تنهض وتتخطى الأزمات التي تعرضت لها سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.
وأوضح «الشريف» أنه مضى عهد الصدام مع الدول الأفريقية، فمصر أصبح لديها كيان من خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي.
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