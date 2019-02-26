شكرا لقرائتكم خبر عن «فيسبوك» تحظر صفحة تومي روبنسون المسيئة للإسلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلق موقع فيس بوك صفحة تومي روبنسون المناهضة للإسلام والملف الشخصي إنستجرام لانتهاكه سياسات الموقع، ونشره كلاما يحض على الكراهية.

واعتبر الموقع الزعيم السابق لرابطة الدفاع الإنجليزية أنه شارك في «الكراهية المنظمة»، «حيث انتهك عددا من المشاركات على صفحته ومعايير مجتمع الشبكات الاجتماعية»، كما قال فيسبوك في مدونة.

وقال إنه لم يتخذ قرارًا بإزالة صفحته بخفة لكنه أضاف أنه لن يسمح له بالعودة، وذكر أنه «عندما تتجاوز الأفكار والآراء الخطاب وتبلغ الكراهية التي قد تخلق بيئة من الترهيب والإقصاء لمجموعات معينة في المجتمع- وفي بعض الحالات تنطوي على آثار خطرة محتملة في الواقع- نتخذ إجراءً».

ودأبت هذه الصفحة على نشر مواد تدعو إلى العنف الذي يستهدف المسلمين.