شكرا لقرائتكم خبر عن عمان: علاقتنا مع مصر متينة وتاريخية ومرشحة للاستمرار دائمًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال بدر بن حمد بن حمود، أمين عام وزارة الخارجية العمانية، إنالعلاقة بين مصر وعمان متينة وتاريخية، وعلاقة أخوة تتمتع بالمصداقية والثقة والإحترام، وهي مرشحة دائمًا للإستمرارية نحو مزيد من التطور، وإنعكاسها على البلدين في قطاعات متنوعة تخدم الشعبين، خاصة في مجال التجارة والاقتصاد والاستثمار، وفي المجالات العلمية.

وأضاف «حمود»، خلال حواره مع مراسلة برنامج «اليوم» على فضائية «dmc»، اليوم الثلاثاء، أن المناقشات التي تضمنتها القمة العربية الأوروبية تتصل بالقضايا ذات الإهتمام المشترك من الجانبين، المنطقة الأوروبية والمنطقة العربية يمثلوا مليار نسمة من البشر، أي مايعادل 12% من سكان العالم، وحجم من التبادل التجاري يصل لأكثر من 300 مليار يورو، وهناك العديد من العوامل والقواسم والمصالح المشتركة بين المنطقتان اللاتان يحتلان موقع هام من العالم.

وأردف أن هناك توجه لعقد هذه القمة كل 3 سنوات بين الجانبين، وهناك من الحوارات والاجتماعات على مستوى المندوبين والسياسيين والوزراء بين المنطقتين، وهذا ينطلق من إدراك أهمية القضايا والتحديات التي تواجهها، وإيجاد الحوار لها عبر الحوار الجاد، والتوصل إلى حلول توفيقية تأتي بالمنافع والمكاسب على جميع الأطراف.