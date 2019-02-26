شكرا لقرائتكم خبر عن سناء عكرود: كنت أحلم بالعمل مع المخرج يسري نصر الله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الفنانة المغربية سناء عكرود، إنها ترفض وصف دورها في فيلم «أحكي يا شهرازاد» بالساخنة، مشيرًا إلى أن «الفيلم يناقش قصص 4 سيدات، ودورهم في المجتمع، وحقهن في الحصول على مايريدون داخل المجتمع».

وأضافت في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «يسري نصر الله رأى أن المشاهد ضرورية لشرح العلاقة، والتقييم، ووصول تلك المرأة إلى ثورة تجاه ذلك الرجل».

وتابعت أنها كانت تحلم في أن تشارك في أحد أعمال المخرج يسري نصر الله، خاصة أنها من المعجبين به وبأعماله، حتى واتتها الفرصة لتشارك في فيلم «احكي يا شهرزاد»، مؤكدة أنها كانت تجربة غنية على المستوى الإنساني والاحترافي واستفادت منها الكثير، مشيرة إلى أنها «تعرفت على محمد رمضان ومنى زكي ومحمود حميدة، ولا تندم على تجربة الفيلم».