شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوي: السينما ركزت في الفترة الماضية على قضايا الرجل وهمشت المرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الفنانة ليلى علوي، رئيس لجنة التحكيم في مسابقة الأفلام الطويل بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، إنها سعيدة جدًا بالمهرجان، وإن أهم ما يميز الدورة الحالية هي الحضور الجماهيري المكثف من أهل البلد.

وأضافت في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أنها تتمنى أن تكون هناك مزيدًا لأفلام المرأة في المهرجان السنة المقبلة، مشيرة إلى أن «السينما المصرية مهتمة في آخر 20 سنة ببطولة الرجل للأفلام وغياب لبطولة المرأة».

وتابعت أن «هناك أفلام للمرأة غيرت قوانين مثل (أريد حلًا) و(المغتصبون)، والسينما ركزت في الفترة الماضية على قضايا الرجل وهمشت المرأة».