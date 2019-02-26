شكرا لقرائتكم خبر عن «حماس»: علاقة الحركة مع مصر استراتيجية وراسخة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» الدكتور خليل الحية، أن زيارة وفد الحركة إلى القاهرة حققت العديد من النتائج المرجوة. وثمن الحية في لقاء عبر فضائية الأقصى، اليوم الثلاثاء، موقف الأشقاء في مصر من حصار غزة ومن فلسطين بشكل عام، مقدرا تدخلهم المباشر في قضية باب الرحمة والأسرى.

وأكد الحية على الجهد الكبير والمقدر الذي يبذله المصريون، معربا عن «أمله في نجاحهم في جولة جديدة يلزمون فيها الاحتلال بإنهاء حصار غزة». وشدد على أن علاقة الحركة مع مصر استراتيجية وراسخة، وتتطور يوما بعد يوم بما يخدم قضيتنا، قائلا «أمن مصر مقدر، ونحن نحترمه ونسعى لأن تكون آمنة مطمئنة».

ونوه الحية إلى أن الأشقاء في مصر يتفهمون موقف الحركة من ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية، مشيرا إلى أن هناك تفهما كبيرا لمواقف الحركة في كل المجالات.

وعبر عن رضى الحركة عن هذه الزيارة ونتائجها، مبينا أنها شارفت على الانتهاء؛ وسيعود الوفد إلى قطاع غزة في الأيام القليلة المقبلة.