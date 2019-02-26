شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أول مجلس النواب للدول الرافضة التعديلات الدستورية: «حلال ليكم وحرام علينا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب أن التعديلات الدستورية تسعى لتحقيق التنمية والإصلاح في البلاد، مشيرًا إلى أن هناك دولا قامت بتعديل دستورها أكثر من 70 مرة.

ووجه «الشريف»، خلال لقائه ببرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية «ten»، اليوم الثلاثاء، رسالة للدول التي تعترض على تعديل الدستور المصري، قائلا: «هو حلال ليكم وحرام علينا».

وأوضح «الشريف» أن الدستور ليس كتاب تاريخ ولكنه مبادئ عامة، لافتًا إلى أن ما كان يصلح للسنوات الماضية لا يصلح في التوقيت الحالي.

وأضاف «الشريف» أن موافقة البرلمان على التعديلات الدستورية كان بأغلبية ساحقة، حيث إنها تمت نداء بالاسم، كما تمت كتابة أسماء المتغيبين والرافضين لتلك التعديلات.